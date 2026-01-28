Una vez más, Alexander Heredia volvió al programa, esta vez como Vicentico. El participante recordó su paso por el escenario en 2015 como Beto Cuevas, luego en 2018 y más recientemente con Christian Yaipén.

Antes de cantar, explicó su motivación: “Pienso que los dos personajes me salen muy bien, los he trabajado muchos años”. Sin embargo, tras escucharlo, el jurado fue directo. “Estás caminando por el escenario como Alexander, no hay imitación física ni vocal”, le dijeron, mientras otro comentario remarcó que “falta observación y preparación”.

Aunque Cachín reconoció que la voz tenía momentos cercanos al personaje, la ansiedad por traer algo nuevo jugó en contra. “Tómate el tiempo realmente de prepararlo bien y vuelve con algo más contundente”, fue la recomendación final.

Alexander agradeció la oportunidad, pero no pasó a la siguiente ronda. ¿Debería regresar con uno de sus personajes anteriores? ¿Qué nuevas sorpresas traerán los próximos castings?

