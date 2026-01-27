Nuevamente José Carlos regresó al casting decidido a demostrar su evolución como Jorge González. El participante contó que, tras su primera experiencia en el programa, tomó clases de canto y visitó a un otorrino, donde descubrió que sufría de reflujo, un problema que puede dañar seriamente las cuerdas vocales.

Antes de cantar, explicó que el “no” recibido anteriormente fue un impulso para mejorar: “Al final fue positivo para mí”, dijo. Tras su interpretación, Ricardo reconoció avances: “Tu voz está más limpia y se notan nociones de técnica”, aunque fue contundente al señalar que la presentación careció de energía: “Parecía que no tenías ganas de estar aquí”.

Por su parte, Jely coincidió y fue directa: “Tienes que tomar acción también en tu técnica actoral”, explicando que la actitud y la rabia propias del personaje no estuvieron presentes. Con dos votos en contra, José Carlos no pasó a la siguiente ronda.

¿Podrá reencontrarse con la intensidad del personaje si vuelve a intentarlo? ¿Será la actuación el punto clave para su evolución?

