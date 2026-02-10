La jornada abrió con Sabrina Quintana como Sabrina Carpenter, seguida por José Ruiz como Willy Chirinos, quien apostó por la fuerza interpretativa. Luego fue el turno de Adonis Lloclla como Julian Casablancas y del dúo Carlos y Clara como Pimpinela, que sumaron dramatismo y complicidad escénica.

La emoción continuó con Mayrely Caballero como Paloma San Basilio y Julio Cornejo como Rubén Blades, quienes destacaron por su potencia vocal. Más adelante, Madelane Romero como Madonna mostró actitud y presencia, mientras que Marco Antonio Hurtado como Julio Iglesias cerró la jornada con romanticismo.

Tras la deliberación, el jurado anunció a los clasificados a la ronda final:

✅ Willy Chirinos (José Ruiz)

✅ Pimpinela (Carlos y Clara)

✅ Paloma San Basilio (Mayrely Caballero)

✅ Rubén Blades (Julio Cornejo)

✅ Miguel Bosé

✅ Julio Iglesias (Marco Antonio Hurtado)

