Viviana Aguilar llegó al escenario con una historia marcada por la vocación y la música. Es profesora de educación inicial desde hace 20 años, y confesó que esta fue la primera vez que se animó a participar en un programa de televisión.

Desde el primer momento, el jurado destacó su desempeño vocal. Cantó con seguridad, afinación y mucha experiencia, algo poco común en una primera presentación sin prueba de sonido previa. Sin embargo, el problema no estuvo en la voz, sino en la imitación.

Los jueces coincidieron en que no lograban identificar claramente a Gloria Estefan, pese a algunos matices en el timbre. Además, señalaron que faltó trabajar con mayor detalle los gestos, la intención vocal y los distintos matices del personaje, especialmente considerando la variedad rítmica que caracteriza a la artista.

Finalmente, Viviana recibió dos “no”, dejando claro que su talento es innegable, pero que en un concurso de imitación no basta con cantar bien, sino con encarnar por completo al personaje. ¿Regresará con otra artista para sorprender al jurado?

