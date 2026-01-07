Alex volvió al escenario decidido a imitar nuevamente a Luis Miguel, luego de haberlo intentado en una primera oportunidad sin éxito. Aunque llegó con dudas y distintas opiniones, desde sugerencias para cambiar de personaje hasta comparaciones con otros imitadores, optó por mantenerse firme en la decisión de interpretar al artista.

El jurado notó una evolución clara respecto a su anterior presentación. Además, destacaron su buena calidad vocal y el potencial que tiene para seguir creciendo en las siguientes etapas. Alex pasó a la siguiente ronda con tres votos a favor, recibiendo el ansiado “sí” que confirmó que esta segunda oportunidad valió la pena. ¿Logrará consolidar por completo su versión de Luis Miguel? ¿Qué mostrará en la próxima etapa?

