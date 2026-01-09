Su nombre es Jaime Manuel, pero pidió ser llamado Manuel durante el casting como una forma de rendir tributo al verdadero nombre de Nino Bravo, el artista que decidió imitar nuevamente tras haberlo hecho años atrás, en 2016. Con actitud positiva y una sonrisa constante, se presentó oficialmente como Nino Bravo y dio inicio a su interpretación.

Tras cantar, el jurado realizó observaciones técnicas. Señalaron algunas dificultades en los saltos de consistencia y en la forma de sostener ciertas notas. A pesar de los detalles por corregir, el jurado coincidió en que hay potencial y una conexión clara con el personaje. Con comentarios alentadores y buen ánimo, llegaron los votos positivos: dos sí que le permitieron a Manuel avanzar a la siguiente etapa del casting. ¿Logrará Manuel pulir esos detalles vocales y consolidar su imitación de Nino Bravo en las próximas rondas?

