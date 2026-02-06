En plena etapa de castings de la tercera y nueva temporada de Yo Soy, el jurado sorprendió al anunciar un cambio histórico en el proceso de selección. Antes de comenzar la ronda grupal, se aclaró que esta no será la última vez que los participantes canten, algo inédito en la historia del programa.

“Los escucharemos cantar ahora, haremos una selección y luego habrá una segunda ronda de selección por grupos”, explicaron, dejando en claro que el objetivo es estar completamente seguros antes de tomar una decisión final. En esta etapa, los concursantes se presentarán brevemente y, al final, el jurado indicará quiénes continúan, si es que alguno avanza.

¿Qué talentos lograrán destacar en ambas oportunidades? ¿Quiénes resistirán esta doble evaluación?

