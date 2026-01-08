Verónica, una cantante con 10 años de experiencia artística y 5 años como profesora de canto, quien pisó por primera vez un escenario de televisión, decide imitar a Etta James. Desde los primeros segundos, su interpretación causó una fuerte impresión en el jurado, que no dudó en reconocer el impacto de su voz y su presencia escénica.“Has causado una gran impresión, no lo voy a negar”, señaló uno de los jurados.

Los comentarios también apuntaron a seguir perfeccionando la imitación. El jurado resaltó la importancia de apropiarse de los gestos y movimientos de Etta James, adaptando no solo la voz, sino también la expresión corporal al estilo de la artista en los años 70. “Tienes que moverte como Etta James en los 70s, no como Verónica”, fue una de las recomendaciones clave para su crecimiento en la competencia.

A pesar de estos ajustes por trabajar, el veredicto fue claro. Verónica recibió tres sí, confirmando su pase a la siguiente etapa. Incluso, uno de los jurados confesó que su decisión estaba tomada desde la primera frase de la primera canción. ¿Logrará pulir la imitación y sorprender aún más en la siguiente etapa? ¿Se consolidará como una de las voces más prometedoras de la temporada?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!