Gianella Rodríguez, cantante, comunicadora y trujillana, se presentó como Isabel Pantoja, una artista que admira por su porte, elegancia y fuerza escénica, cualidades que aún está aprendiendo a creerse debido a su timidez.

Tras su interpretación, el jurado coincidió en que la voz estaba bien trabajada y que el timbre tenía similitudes claras, pero también señalaron aspectos por pulir. “Todavía falta que te creas esas cualidades para imponer como Isabel Pantoja”, le indicaron, resaltando que el trabajo actoral será clave para crecer en el personaje.

Ricardo fue más específico: “Está bien cantado, pero la mirada es muy importante en Isabel Pantoja y los lentes afectan eso”. Por su parte, Cachín apostó por ella y le dijo que invierta en lentes de contacto, dándole el sí. Finalmente, Gianella logró avanzar con la consigna clara de trabajar su presencia escénica. ¿Podrá dejar atrás la timidez y asumir por completo el carácter del personaje? ¿Logrará imponerse en la siguiente ronda?

