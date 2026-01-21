Brenda Núñez, estudiante de nutrición llegada desde Arequipa, se presentó para imitar a Natalia Lafourcade, personaje que la conecta con su amor de infancia por la música. “Yo siempre veía Yo Soy desde muy chiquita”, confesó antes de cantar.

Tras su presentación, el jurado valoró su actitud en escena. “Me sorprende y admiro mucho tu capacidad de tomar las cosas con ligereza”, comentó Jely, destacando también su energía. Sin embargo, fue clara: “Siento que el timbre no está y la corporalidad tampoco”. Otro Cachín coincidió y añadió que primero debía encontrar su propia voz. Aunque no pasó a la siguiente ronda, Brenda se despidió con cálidez.

¿Crees que debería volver con otro personaje? ¿Te gustaría verla en una próxima temporada?

