Llegó al escenario de Yo Soy Lenyn Bellido, joven ayacuchano que estudia gestión comercial y marketing, pero que vive la música a través de su banda Bellidos Perú. Guitarra y charango lo acompañan en su día a día, y esta vez llegó a imitar al artista favorito de su mamá: Alejandro Fernández, sin que ella supiera que estaba audicionando.

“Lo romántico es lo que más me gusta de él”, confesó antes de cantar. Tras su presentación, el jurado fue claro: la voz está cerca, pero faltaba seguridad corporal. “Estás cantando como tímido, y este personaje es un galán mexicano absoluto”, señalaron. Aun así, destacaron su técnica vocal y le pidieron integrar más energía y presencia escénica.

“Si el cuerpo está seguro, la voz va a salir con esa misma seguridad”, le recalcaron antes de darle el sí y enviarlo a la siguiente ronda.

¿Logrará apropiarse de la galantería de Alejandro Fernández? ¿Cómo reaccionará su mamá al verlo en el escenario?

