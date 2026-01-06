En el episodio de hoy de“Yo Soy”, se recibió a Julio Valentino, un músico de oficio y artesano que confecciona carteras, billeteras y hasta su propio vestuario, quien llegó decidido a imitar a Juan Gabriel. El jurado reconoció que el timbre tenía cierto parecido, pero advirtió que la canción elegida exigía un crecimiento constante que terminó jugando en su contra.

La afinación se perdió y la intensidad se desbordó. A pedido de Cachín, Julio interpretó un segundo tema, buscando una nueva oportunidad, pero la evaluación fue clara: aún falta técnica y preparación para un personaje tan icónico. Aunque no pasó a la siguiente ronda, dejó claro que la pasión estaba intacta. ¿La emoción puede más que la técnica? ¿Volverá mejor preparado?

