Ricardo Martín volvió al escenario decidido a corregir errores del pasado y reencontrarse con su personaje, Liam Gallagher. El participante fue honesto desde el inicio: “No me preparé lo suficiente y los nervios me ganaron”, confesó, reconociendo que la presión lo llevó a una presentación irregular en su audición anterior.

Durante su regreso, Jely recordó que “tu primera audición fue muy buena, pero la segunda no tanto”, mientras que Ricardo Morán destacó una evolución clara: “Ahora has venido con más entrega, pero tienes que aprender a controlar”. El jurado coincidió en que la emoción y las expectativas jugaron en su contra, recordándole que cuando uno quiere hacerlo perfecto, termina saliendo mal.

Aun así, valoraron su autocrítica, magnetismo escénico y capacidad de corrección en plena canción. “La clave es la relajación”, le señalaron antes de darle el sí unánime y enviarlo a la siguiente ronda.

¿Logrará mantener el control en sus próximas presentaciones? ¿Será esta la versión más sólida de su Liam Gallagher?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!