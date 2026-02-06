En la última ronda de hoy, Johnny Orozco, Ed Sheeran, Pikaflor de los Andes, Nicki Nicole, Luis Fonsi, Etta James, Óscar D’León, Rosalía, Amaia Montero y Julio Iglesias fueron defendidos en breves interpretaciones que exigieron impacto inmediato.

Cada participante tuvo solo segundos para convencer al jurado, que evaluó timbre, afinación y caracterización antes de deliberar. La ronda dejó en evidencia la diversidad musical de la temporada y elevó la exigencia para quienes buscan avanzar.

¿Quiénes lograron destacar entre tantos estilos? ¿Crees que el jurado tomó la mejor decisión?

