Raúl Bustíos volvió al escenario por segunda vez luego de imitar anteriormente a James Blunt. Esta vez decidió arriesgarse con un nuevo personaje y anunció con fuerza: “Yo soy Manuel Mijares”.

Durante su presentación, el jurado señaló que el parecido aparecía por momentos, especialmente en el coro, aunque también marcaron excesos de emoción, gritos y falta de peso vocal. Aun así, destacaron su talento y versatilidad, recordándole que debía enfocarse más si quería avanzar en la competencia. Finalmente, entre dudas y advertencias, Raúl recibió el sí y fue bienvenido a la siguiente ronda. ¿Logrará profundizar en el personaje? ¿Encontrará el equilibrio que necesita?

