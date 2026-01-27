Llega al programa Merly Yesenia, ingeniera ambiental que decidió pausar su carrera para apostar por la música. Por primera vez en el programa, llegó desde Trujillo para imitar a Leslie Águila, personaje que interpreta desde pequeña, aunque recién hace tres años se tomó la imitación en serio.

“He puesto en pausa un poquito mi carrera para darle más espacio a la música”, contó antes de subir al escenario, animada por su hermano. Tras cantar, Ricardo Morán fue claro: “Cantas muy bonito y el timbre se parece, pero me falta show”. Aun así, destacó su potencial y le dio el sí con una condición: trabajar la puesta en escena para la siguiente ronda.

Cachín también respaldó su paso: “Me ha gustado mucho el timbre y físicamente también te veo parecida”, mientras que Jely le pidió reforzar su confianza. Con dos sí, Merly avanzó y dejó claro que el talento está, pero el desafío será crecer sobre el escenario.

¿Logrará soltarse y traer el show que el jurado espera? ¿Qué cambios mostrará en la siguiente ronda?

