La tensión volvió a apoderarse del escenario en una batalla marcada por el choque de generaciones, estilos y trayectorias musicales. Diez imitadores se enfrentaron en una ronda donde cada presentación fue decisiva y el margen de error, mínimo.

En esta jornada participaron María Conchita Alonso, Chris Martin, Ivy Queen, Frank Sinatra, Andrés Calamaro, Beéle, Mon Laferte, Alejandro Sanz, Elvis Presley y Miguel Bosé, conformando una de las batallas más diversas de la temporada.

Tras una evaluación estricta, el jurado decidió que Andrés Calamaro, Mon Laferte y Alejandro Sanz no continúen en competencia, pese a propuestas que despertaron expectativa entre el público. Las presentaciones no lograron consolidarse lo suficiente para superar el corte.

En contraste, Frank Sinatra, Elvis Presley, Miguel Bosé, María Conchita Alonso, Chris Martin, Ivy Queen y Beéle, aseguraron su lugar en la siguiente etapa.