Johnny Carranza, conocido como “El León del Rock”, ingresó acompañado por su banda familiar, integrada por sus hijos y su yerno. Desde el inicio, el buen humor se apoderó del estudio, pero fue su imitación de AC/DC la que terminó de encenderlo todo.

“Somos AC/DC”, dijeron antes de interpretar el tema, demostrando una conexión sólida y una energía que hizo vibrar al jurado. Aunque se les pidió cuidar la dicción y no caer en la parodia, destacaron el timbre, la fuerza vocal y el trabajo en equipo. El resultado fue claro: pasaron a la siguiente ronda con un sí.

¿Lograrán pulir los detalles y mantener la potencia? ¿Hasta dónde llegará esta familia rockera?

