Joaquín, huachano de nacimiento y actualmente vecino del Cercado de Lima, llegó al escenario como Julián Casablancas, líder de The Strokes. Estudiante de psicología y músico activo, contó que tiene una banda tributo al personaje y que incluso es sobrino de uno de los camarógrafos más queridos del programa, conocido como el Huachano.

“Has hecho una extraordinaria audición, cantas espectacularmente bien”, señó Ricardo, destacando que el timbre está muy cercano y que su interpretación fue convincente. Sin embargo, también advirtieron un desafío importante: ya hay una banda completa de The Strokes en competencia, lo que eleva el nivel del reto.

Pese a ello, los tres jurados le dieron el sí y avanzó de ronda. ¿Logrará diferenciarse? ¿Cómo enfrentará esta competencia directa?

