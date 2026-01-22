Yo Soy castings 2026: ¡Un joven talento llega a Yo Soy para convertirse en Gustavo Cerati!
El camino recién empieza para este joven imitador.
Gianluca Saavedra, un joven de 18 años recién cumplidos, estudiante de Comunicación y Periodismo, guitarrista y apasionado por el rock. Motivado por sus amigos, quienes le aseguraron que su timbre se parecía al de Gustavo Cerati, se animó a participar primero en un concurso que terminó ganando..
Su audición fue recibida con atención. Ricardo Morán fue directo al señalar que, aunque tiene condiciones, “esto todavía parece un boceto de la imitación” y que debía trabajar más la técnica. Tras un primer no, Cachín y Jely le pidieron una segunda canción y le dieron un consejo clave: “Relájate y diviértete”.
En ese segundo intento, Gianluca mostró más referencias del personaje y convenció al jurado. “Me da felicidad ver a alguien de 18 años con tanto talento”, comentó Cachín, mientras Jely destacó que aún hay camino por recorrer. Finalmente, pasó a la siguiente ronda.
¿Logrará pulir la técnica y consolidar su imitación? ¿Sorprenderá con una versión más sólida de Cerati?
