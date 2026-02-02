Junior Cuello, emprendedor independiente de lunes a viernes y músico los fines de semana, llegó al escenario sin que su familia, quienes viven en venezuela, supiera de su audición.

Antes de cantar, contó: “Los días de semana tengo mi emprendimiento y viernes, sábado y domingo me dedico a la música”, y aseguró que siempre había recibido buenos comentarios por imitar a Ali Campbell. Con emoción y serenidad, cantó Kingston Town, mostrando una voz sólida y bien trabajada.

Tras escucharlo, Ricardo fue claro: “Estás cantando muy bien, pero falta incorporar más el personaje en escena y escoger bien la edad”, recomendándole enfocarse en la etapa inicial de UB40. Aun así, el veredicto fue positivo. Jely coincidió y el jurado cerró con tres sí consecutivos.

Junior avanzó a la siguiente ronda con el reto claro: crecer en interpretación y construir al personaje. ¿Logrará sorprender aún más? ¿Cómo evolucionará su Ali Campbell?

