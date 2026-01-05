Jonatan, quien trabaja vendiendo por teléfono pero nunca dejó de amar la música, llegó para imitar a Leonel García con una confesión honesta: en su familia todos cantaban, menos él. Recién en la adultez decidió tomar clases y descubrir su voz.

Al presentarse, dijo con seguridad: “Yo soy Leonel García”, y emocionó con un timbre cálido y cercano al personaje. El jurado reconoció problemas de afinación, pero también destacó la energía escénica y la conexión emocional, claves para este artista. “Lo suficientemente cerca como para tener mi voto”, señalaron antes de darle el sí.

¿Podrá pulir la afinación y crecer en lo actoral? ¿Hasta dónde llegará en la competencia?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!