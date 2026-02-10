Los ultimos ocho imitadores subieron al escenario representando a grandes figuras de la música internacional, en una gala marcada por la variedad de estilos y la contundencia de las presentaciones.

La ronda inició con Lex Ermitanio como Jim Morrison, seguido por Álvaro Mena como Frank Sinatra, quien aportó elegancia y técnica vocal. Luego fue el turno de Shinnian como Carla Morrison y Arturo Espinoza como Alex Turner, mostrando matices y actitud escénica.

La energía continuó con Arturo y Daniel como el Dúo Dinámico, quienes apelaron a la armonía clásica, mientras que Guillermo Quispe como Michael Bublé sumó carisma y presencia. Más adelante, Luis Díaz como Andy Montañez puso sabor y ritmo, y Sebastián Mayorca como Matt Bellamy cerró con intensidad rockera.

Tras escuchar cada propuesta, el jurado tomó una decisión poco habitual en esta etapa: todos los participantes avanzan a la ronda final de selección.

