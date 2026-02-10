Yo Soy castings 2026: ¡Todos pasan! Estos son los 25 participantes que llegan a conciertos
Tras intensas rondas de casting y una exigente etapa final de selección, el programa definió oficialmente a los 25 imitadores que competirán en los esperados conciertos.
La tercera temporada de Yo Soy ya tiene a sus protagonistas. Luego de audiciones, versus, filtros y una ronda final cargada de tensión, el jurado completó la lista oficial de los 25 participantes que formarán parte de la etapa de conciertos.
Durante las últimas jornadas, los imitadores defendieron a sus artistas con presentaciones breves pero decisivas, donde la afinación, caracterización y presencia escénica marcaron la diferencia. Algunos avanzaron con seguridad, otros lo hicieron tras ajustadas deliberaciones, e incluso el público tendrá la oportunidad de devolver a uno de los eliminados gracias a la votación digital.
Esta es la lista de los participantes que pasan a conciertos en esta tercera temporada:
-
Jowell y Randy – Juan y Anderson
-
Américo – (participante no especificado en la información previa)
-
Willy Chirinos – José Ruiz
-
Rubén Blades – Julio Cornejo
-
Andy Montañez – Luis Díaz
-
Ivy Queen – (participante no especificado en la información previa)
-
Isabel Pantoja – (participante no especificado en la información previa)
-
Anitta – Yaneth Higuera
-
Sin Bandera – Alex y Gilberto
-
John Lennon – Nicolás Jara
-
Becky G – Claudia Medina
-
Beéle – Sanyer Carrizales
-
Eddie Vedder – Piero Bernedo
-
Rosalía – Ana Lucía Rodríguez
-
Leonardo Favio – Diego Correa
-
David Bisbal – Elver Cortegana
-
Marciano Cantero – Dante Dávila
-
Catriel y Paco Amoroso – Miguel y Víctor
-
Rocío Jurado – Carolina Galindo
-
Pedro Suárez Vértiz – Tony Lindo
-
El Gran Combo – Omar y Marco Arteaga
-
Liam Gallagher – Ricardo Escuza
-
Gustavo Cerati – Fer Sosa
-
Paloma San Basilio – Mayrely Caballero
-
Julio Iglesias – Marco Antonio Hurtado
Con los 25 definidos, la temporada de conciertos promete noches de alto nivel, puestas en escena más ambiciosas y una competencia mucho más exigente.
