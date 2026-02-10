La tercera temporada de Yo Soy ya tiene a sus protagonistas. Luego de audiciones, versus, filtros y una ronda final cargada de tensión, el jurado completó la lista oficial de los 25 participantes que formarán parte de la etapa de conciertos.

Durante las últimas jornadas, los imitadores defendieron a sus artistas con presentaciones breves pero decisivas, donde la afinación, caracterización y presencia escénica marcaron la diferencia. Algunos avanzaron con seguridad, otros lo hicieron tras ajustadas deliberaciones, e incluso el público tendrá la oportunidad de devolver a uno de los eliminados gracias a la votación digital.

Esta es la lista de los participantes que pasan a conciertos en esta tercera temporada:

Jowell y Randy – Juan y Anderson

Américo – (participante no especificado en la información previa)

Willy Chirinos – José Ruiz

Rubén Blades – Julio Cornejo

Andy Montañez – Luis Díaz

Ivy Queen – (participante no especificado en la información previa)

Isabel Pantoja – (participante no especificado en la información previa)

Anitta – Yaneth Higuera

Sin Bandera – Alex y Gilberto

John Lennon – Nicolás Jara

Becky G – Claudia Medina

Beéle – Sanyer Carrizales

Eddie Vedder – Piero Bernedo

Rosalía – Ana Lucía Rodríguez

Leonardo Favio – Diego Correa

David Bisbal – Elver Cortegana

Marciano Cantero – Dante Dávila

Catriel y Paco Amoroso – Miguel y Víctor

Rocío Jurado – Carolina Galindo

Pedro Suárez Vértiz – Tony Lindo

El Gran Combo – Omar y Marco Arteaga

Liam Gallagher – Ricardo Escuza

Gustavo Cerati – Fer Sosa

Paloma San Basilio – Mayrely Caballero

Julio Iglesias – Marco Antonio Hurtado

Con los 25 definidos, la temporada de conciertos promete noches de alto nivel, puestas en escena más ambiciosas y una competencia mucho más exigente.

