Steven Pino, artista escénico con más de 15 años de trayectoria como malabarista, clown y músico; contó que todo empezó el día que lo presentaron como “el malabarista Steven”, un momento que marcó su vida y lo llevó a formarse en distintas disciplinas artísticas y musicales.

Esta vez llegó para imitar a Damiano David, personaje que viene trabajando desde hace meses casi como un juego diario en casa, hasta que se animó a competir en un concurso de bandas tributo… y ganó.

En el escenario demostró presencia, energía y dominio escénico, aunque el jurado le pidió trabajar más el cuerpo de la voz y los matices. Aun así, destacaron su conexión con el público y su potencial, dándole el sí y el pase a la siguiente ronda. ¿Logrará potenciar su voz y sensualidad en el personaje? ¿Cómo evolucionará en lo que viene?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!