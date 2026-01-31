Steffy Ross llegó decidida a demostrar su talento. Actualmente trabaja de manera independiente y es madre de un niño, además de haber iniciado recientemente en TikTok, plataforma que la motivó a dar el salto a la televisión.

En el escenario, Steffy se presentó imitando a Natalia Lafourcade, interpretación que rápidamente llamó la atención del jurado. Su desempeño vocal fue destacado como uno de los más cercanos al timbre original entre todas las imitadoras que han pasado por el casting.

Los jueces resaltaron no solo la dulzura de su voz, sino también la correcta aplicación de las inflexiones características de la artista mexicana. No obstante, coincidieron en que aún debe trabajar la parte física y actoral del personaje, como los gestos, la postura y la forma de desenvolverse en el escenario.

Pese a esas observaciones, el jurado fue claro: el nivel vocal de Steffy Ross fue suficiente para obtener tres votos positivos y asegurar su pase a la siguiente ronda.

