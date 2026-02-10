Nueve imitadores defendieron a sus artistas con interpretaciones breves.

La noche abrió con Danna Cotrina como Milena Warthon, seguida por Carlos Rey como Bad Bunny, quien apostó por el flow urbano. Luego llegó la potencia salsera de Víctor Correa como Óscar D’León y la energía explosiva de Miguel y Víctor como Catriel y Paco Amoroso.

El recorrido musical continuó con Jorgue Rodríguez como Willie Colón, Raúl Bustíos como Manuel Mijares, y una interpretación cargada de intensidad de Carolina Galindo como Rocío Jurado. También subieron al escenario Carlos Johnson como Lucho Barrios y Fros Camos como Colin Hay, completando una gala diversa en estilos y generaciones.

Tras la deliberación, el jurado anunció que solo dos actos avanzan a la ronda final de selección:

✅ Catriel y Paco Amoroso (Miguel y Víctor)

✅ Rocío Jurado (Carolina Galindo)

La decisión sorprendió por lo ajustado del filtro, confirmando que la competencia entra en su etapa más exigente.