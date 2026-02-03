Sebastián no llegó por casualidad a Yo Soy. Ya había pisado este escenario en una

temporada anterior, donde superó el primer filtro, pero quedó fuera en la siguiente ronda. Esta vez volvió con una decisión clara:

Impulsado por los mensajes constantes de sus seguidores en redes sociales y reconociéndose a sí mismo como “terco”, el participante explicó que ahora llegó con más práctica, mayor confianza y una caracterización más pensada, afinando no solo la voz, sino también el inglés y los movimientos del personaje.

En el escenario, se presentó como Matt Bellamy, vocalista de Muse. El jurado destacó su trabajo vocal y su progreso respecto a presentaciones pasadas. Eso sí, recibió una observación clave: no perder la conexión con el público, ya que en algunos momentos su mirada se iba al suelo, rompiendo el vínculo escénico. Aun así, los jueces coincidieron en que su interpretación fue sólida y con potencial de crecimiento.

Con dos votos positivos, Sebastián avanzó a la siguiente etapa. ¿Será esta la temporada en la que finalmente logre consolidarse como Matt Bellamy?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!