En este versus el reto fue doble: Amistades Peligrosas. Luis y Katy se enfrentaron a Joy y Alberto con el mismo tema y la misión de convencer al jurado en una sola presentación. “Elegiremos quién se queda o se va de la competencia”, advirtieron antes de escucharlos.

Ambos dúos interpretaron la canción completa, mostrando química y coordinación vocal. Tras una breve deliberación, llegó el anuncio final: Joy y Alberto continuaron en competencia como Amistades Peligrosas, mientras Luis y Katy se despidieron entre aplausos.

¿Estás de acuerdo con la elección? ¿Cuál dúo te convenció más?

