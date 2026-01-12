Víctor Bazán llegó al escenario desde Trujillo para intentar dar vida a Rodrigo Tapari. Durante la presentación, Víctor interpretó un tema exigente que dejó en evidencia su conocimiento del género y su conexión con la cumbia. El jurado destacó que tiene herramientas importantes para desarrollar al personaje, tanto en el timbre vocal como en la intención interpretativa.

Sin embargo, las devoluciones también apuntaron a aspectos técnicos por trabajar. Señalaron algunas desafinaciones y una pérdida de control del aire, atribuida en parte a los nervios del momento. Aun así, coincidieron en que su voz es muy similar a la del artista original y que, con un trabajo más meticuloso, puede crecer notablemente en las siguientes rondas.

Finalmente, los jurados apostaron por su potencial y coincidieron en darle una oportunidad más. Con tres votos afirmativos, Víctor avanzó a la siguiente etapa del casting, donde deberá demostrar mayor control técnico y seguridad escénica. ¿Podrá pulir los detalles que le señalaron y consolidar a Rodrigo Tapari en el escenario? ¿Cómo enfrentará la siguiente ronda del casting?

