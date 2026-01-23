Después de ocho años, Roberto recordó que, desde su última aparición, se ha dedicado a cantar en las calles y parques de Lima y Cusco, interpretando clásicos de Elvis Presley, Frank Sinatra y otros artistas de voz grave.

Con una historia de perseverancia, Roberto contó que en los últimos años decidió enfocarse de lleno en la música, conquistando al público, especialmente extranjero, con su carisma y particular timbre vocal. Esta vez, volvió con el mismo personaje que interpretó años atrás, pero aseguró que había trabajado para ofrecer un mejor espectáculo.

Sobre el escenario, Roberto anunció con seguridad que venía a imitar a Manolo Otero. Su interpretación destacó por la voz y la energía, aunque el jurado le señaló aspectos por mejorar, como la parte actoral, el uso de la mirada y una mayor conexión emocional con la letra de la canción. A pesar de estas observaciones, el jurado valoró su carisma, su calidez escénica y la evolución mostrada respecto a su presentación anterior. Por ello, Roberto recibió dos votos a favor, asegurando su pase a la siguiente etapa del programa. ¿Logrará Roberto potenciar la actuación y la interpretación de Manolo Otero en la siguiente ronda?