Yo Soy castings 2026: ¡Roberto vuelve con más experiencia, pero no convence imitando a Carlos Centeno!
El participante regresó tras vivir emotivos homenajes, pero el jurado consideró que su imitación aún no logra identidad
Roberto regresó al escenario agradecido por el respaldo recibido tras su anterior participación y decidido a demostrar cuánto había crecido en este tiempo. El participante contó que su vida dio un giro importante luego de su paso por el programa, ya que pudo conocer personas ligadas al mundo musical y participar en un homenaje a Carlos Centeno, artista al que rinde tributo.
Tras la presentación, las observaciones no tardaron en llegar. Los jurados coincidieron en que, pese al progreso, el timbre de voz y la energía escénica aún no terminan de construir una identidad clara del personaje, elementos clave para sostener una imitación sólida dentro del formato.
Dos de los jurados votaron en contra, recomendándole seguir trabajando en la voz y la interpretación para futuras oportunidades. ¿Crees que Roberto debería insistir y regresar con una versión más pulida de Carlos Centeno?
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!