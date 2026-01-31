Yo Soy castings 2026: ¡Renato sorprende al jurado con una versión joven de Robert Smith!
El participante venció la timidez y logró convencer al jurado con un timbre cercano al líder de The Cure, asegurando su pase a la siguiente ronda.
Renato dejó claro que estar sobre ese escenario ya representaba un gran reto personal. El participante confesó haber vencido la timidez para cumplir su sueño de mostrarse ante el jurado y el público.
Con más de tres años y medio de experiencia musical, Renato forma parte de un proyecto tributo al New Wave, género donde encaja naturalmente el personaje que decidió presentar: Robert Smith, icónico vocalista de The Cure. Aunque lleva alrededor de un año y medio trabajando esta imitación, admitió que solo su entorno cercano había visto hasta ahora este personaje en acción.
Sobre el escenario, Renato interpretó una canción del repertorio de The Cure, destacando por un timbre vocal que recordó al Robert Smith de sus primeros años. Este detalle fue clave para captar la atención del jurado, que valoró el parecido auditivo y la propuesta artística.
Si bien los jueces señalaron que aún debe trabajar más la parte actoral, la corporalidad y la oscuridad característica del personaje, coincidieron en que la base vocal es sólida y con gran potencial de crecimiento. Con votos positivos, Renato logró avanzar a la siguiente ronda del programa, visiblemente emocionado por el resultado. ¿Logrará consolidar un Robert Smith completo, no solo en la voz sino también en escena? .
