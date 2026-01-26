Dora regresó al escenario decidida a tener una nueva oportunidad con el mismo personaje que la llevó al casting del 2017. Ocho años después, volvió a imitar a Karen Carpenter, artista que siempre ha admirado y que marcó su primera experiencia en el programa.

Antes de cantar, la participante recordó que en su anterior audición recibió observaciones por la falta de técnica vocal, motivo que la impulsó a tomar clases de canto tras salir del programa. Durante estos años, Dora también participó en concursos de talentos en su trabajo, donde incluso logró ganar el primer lugar, además de ser convocada para presentaciones en fechas especiales.

En el escenario, Dora interpretó a Karen Carpenter, pero el jurado fue claro en sus comentarios. Aunque reconocieron que sí se percibe un avance técnico y que las clases de canto han aportado a su desarrollo vocal, señalaron que el timbre aún no se acerca al personaje y que, conforme la canción avanzaba hacia los coros, la interpretación comenzaba a desarmarse.

Los jueces coincidieron en que Karen Carpenter es un personaje altamente exigente, que requiere mayor entrenamiento y dominio vocal. Por ello, Dora recibió la negativa del jurado, aunque destacaron que no está desprovista de técnica y que su progreso es evidente. ¿Crees que Dora debería seguir preparándose y regresar una vez más con Karen Carpenter? ¿O debería apostar por un nuevo personaje en el futuro?

