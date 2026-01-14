Madelaine Romero volvió a pisar el casting, donde estuvo a muy poco de llegar a las galas. En esta nueva oportunidad, la participante regresó con el mismo personaje: Madonna, decidida a demostrar su crecimiento artístico y corregir los detalles que antes la dejaron fuera.

Durante la devolución, el jurado reconoció su experiencia como cantante profesional y destacó la evolución en su timbre vocal, aunque también señalaron pequeñas desafinaciones que la propia participante supo identificar. Sin embargo, el foco principal estuvo en la interpretación escénica.

Más allá de lo vocal, los jurados coincidieron en que Madeleine debe trabajar con mayor firmeza la actitud del personaje. Le pidieron “creérsela más”, asumir la pose y el poder característico de Madonna, con mayor seguridad, presencia y ese “ego saludable” propio de la reina del pop.

Aun así, el balance fue positivo. Valoraron su potencial, su recorrido previo y la proyección que podría alcanzar con una caracterización más sólida. Con dos votos a favor, Madelaine logró avanzar a la siguiente etapa del casting. ¿Logrará adueñarse por completo del personaje y explotar esa faceta escénica que el jurado le pide? ¿Será esta la temporada en la que finalmente llegue a las galas como Madonna?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!