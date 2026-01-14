Guillermo, de nacionalidad venezolana y residente en Surco, contó que llegó al Perú en 2017 y que, apenas una semana después, participó por primera vez en el casting del programa, pero no pasó. Desde aquella experiencia, aseguró haber tomado muy en cuenta las observaciones del jurado, especialmente las de Ricardo Morán, lo que le permitió seguir formándose y participar en distintas agrupaciones musicales. Aunque su especialidad es la música romántica, explicó que actualmente se desenvuelve principalmente en la salsa romántica, además de escribir canciones y cantar de manera constante.

Para esta nueva audición, Guillermo llegó caracterizado como el artista. Sin embargo, durante la devolución, el jurado fue directo. Señalaron problemas de afinación, diferencias marcadas en el timbre y una interpretación que no logró construir la identidad vocal del cantante original. También indicaron que la ejecución se sentía plana en las estrofas y que, aunque el coro levantaba, no terminaba de convencer como imitación.

Con dos votos en contra, Guillermo no logró avanzar a la siguiente etapa del casting, cerrando así su regreso al programa con una propuesta que mostró crecimiento personal, pero aún distante del nivel requerido.

¿Volverá Guillermo a intentarlo una vez más con un personaje distinto? ¿Seguirá puliendo su imitación para regresar al escenario de Yo Soy?

