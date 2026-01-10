Arquímedes, particiante Venezolano que vive en Trujillo y que no es ajeno al escenario del programa llega a Yo Soy como Bahiano de Los Pericos.

Desde los primeros movimientos, su carisma se hizo notar. El jurado destacó que la imitación está bien encaminada y que tiene gran calidad como intérprete, aunque señalaron que aún puede sumar más matices. “He podido ver tu carisma y eso es un punto a favor”, comentaron antes de darle el sí unánime.

¿Hasta dónde llegará esta vez? ¿Logrará pulir su personaje en la siguiente ronda?

