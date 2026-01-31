Rafael regresó después de más de 10 años desde su primera participación en el programa. Con la experiencia acumulada y tras haber seguido rindiendo tributo a su personaje durante todo este tiempo, el participante llegó decidido a demostrar su evolución artística.

El imitador recordó que, en su anterior paso por el programa, logró avanzar hasta la preselección, aunque no llegó a los conciertos. Esta vez, aseguró sentirse más preparado gracias a los años de trabajo, experiencia y búsqueda de mayor precisión en los detalles vocales.

En el escenario, Rafael se presentó como Marc Anthony. Sin embargo, el jurado decidió detener su presentación tras detectar problemas de afinación y dificultad para alcanzar los tonos altos, aspectos claves para este personaje.

A pesar de su trayectoria y perseverancia, los jueces coincidieron en que la imitación requería mayor técnica vocal y control, por lo que ambos emitieron votos negativos. ¿Logrará Rafael pulir su técnica y volver a intentarlo en una próxima temporada? ¿Será este solo un tropiezo en su largo camino como imitador?

