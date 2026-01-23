Marcelo regresó al escenario de Yo Soy con una historia poco común: además de artista, es productor de conciertos de mediana y gran escala. El participante reveló que siempre ha equilibrado su trabajo en la música con la producción de eventos para cuidar su voz, además de destacar que proviene de una familia de músicos.

Con seguridad, Marcelo se presentó como Steven Tyler e interpretó uno de sus temas más conocidos. Aunque el jurado notó nervios, momentos de desafinación y una interpretación aún tímida, también reconocieron que existe material vocal, intención escénica y potencial actoral para desarrollar al personaje.

Los jueces señalaron que debe integrar con mayor naturalidad los gestos, la sensualidad y la intensidad propias de Steven Tyler, además de reforzar la proyección escénica. Sin embargo, coincidieron en que las inflexiones vocales van por buen camino. Finalmente, Marcelo recibió dos votos afirmativos, logrando clasificar a la siguiente etapa . ¿Logrará Marcelo potenciar su imitación y dominar la intensidad de Steven Tyler? ¿Será este el inicio de uno de los personajes más esperados de la temporada?