Marjorie Matos, quien llegó al programa por sus seguidores en redes sociales, vino decidida a imitar Greeicy. La joven de 2 años en el mundo artístico compartió su pasión por la música, mencionando que ha tomado clases de canto y ha ido perfeccionando su técnica desde pequeña.

Durante su presentación, Marjorie interpretó varias canciones de la artista, demostrando energía y entusiasmo en el escenario. Aunque el jurado reconoció su talento y potencial, señalaron que todavía necesita trabajar en la preparación técnica, tanto vocal como corporal.

A pesar de los comentarios, los jurados coincidieron en que la joven tiene buena presencia en el escenario y un timbre de voz prometedor. Finalmente la participante no pasó a la siguiente ronda.

