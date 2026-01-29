Piero regresó al escenario luego de varios años de intentarlo. El participante recordó que su primera audición fue en el 2012, durante la primera temporada del programa, cuando se presentó imitando a Enrique Bunbury. Más adelante volvió a probar suerte con el mismo personaje, pero no pasó a galas.

Hoy, con 31 años, Piero se dedica al periodismo, pero nunca dejó la música, disciplina que practica desde los 16. Esta vez, decidió apostar por un nuevo reto: Jorge González, un artista con el que siente una conexión personal y artística. Según explicó, su profesora de canto lo motivó a elegir este personaje por la cercanía del timbre y por la fuerza emocional de sus letras, con las que se identifica profundamente.

Sobre el escenario, Piero mostró una actitud firme y coherente con el personaje, algo que el jurado valoró desde el primer momento. Si bien señalaron algunos detalles técnicos, como la inestabilidad en los agudos y la necesidad de trabajar mejor la postura corporal, coincidieron en que se trata de aspectos corregibles con entrenamiento.

Gracias a su interpretación y proyección escénica, Piero recibió tres votos a favor, asegurando su pase a la siguiente ronda del casting y marcando un regreso exitoso al programa. ¿Logrará consolidar su imitación de Jorge González en las próximas etapas?

