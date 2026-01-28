Christian Tarazona volvió al escenario para imitar a Adrián Barilari. Con humor, recordó que tras no pasar anteriormente “me cambiaron de área en el trabajo”, aunque aclaró que fue en broma, ya que su paso por el programa le abrió nuevas oportunidades y presentaciones en provincia.

Christian también reveló que llegó al casting tras un accidente en Ayacucho: “Me caí del escenario, tengo una costilla fisurada”, confesó, generando preocupación en el jurado. Aun así, decidió cantar. Tras su presentación, destacaron que su voz sonaba “muy limpia y descansada”, señal clara de una técnica sólida pese al esfuerzo reciente.

Ricardo fue claro: “Suena descansada, es evidencia de que tienes una gran técnica”, mientras que Jely insistió en el cuidado físico: “Tu cuerpo es tu instrumento, mucho reposo para la segunda etapa”. Con esas recomendaciones, Christian recibió el sí unánime y pasó a la siguiente ronda.

¿Podrá recuperarse por completo para lo que viene? ¿Hasta dónde llegará su regreso?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!