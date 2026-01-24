Yo Soy castings 2026: ¡Persistir tuvo premio! Francisco cambia de personaje y sigue en competencia
El participante regresó al programa con una nueva imitación tras quedarse muy cerca de avanzar en la temporada anterior.
Francisco regresó decidido a no rendirse, tras haber estado muy cerca de ingresar entre los 24 finalistas con Scott Weiland, el participante volvió al escenario con un cambio arriesgado: esta vez se presentó como Salim Vera.
“Mis amigos me dijeron que persista”, contó antes de cantar, dejando claro que la terquedad fue su motor para regresar. Desde el inicio, el jurado reconoció su calidad vocal, aunque también marcó distancia con el personaje. “No terminamos de sentir el timbre de Salim preciso”, señalaron tras su primera interpretación. Con una segunda canción, el imitador mostró mayor cercanía al personaje.
Ricardo Morán fue honesto: “No siento que la imitación esté enteramente completa, pero confío en tu conocimiento musical”. Aunque Jely optó por el no, Cachín se sumó al sí, permitiendo que Francisco avanzara a la siguiente ronda.
¿Logrará completar el timbre de Salim Vera? ¿Podrá consolidar este nuevo personaje en la competencia?
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!