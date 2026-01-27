Yo Soy castings 2026: ¡Pasó de ser solo un fan que toca guitarra en su casa, al escenario!
La pasión por Alex Turner no fue suficiente para avanzar.
Aaron Estevez, audiovisual de San Juan de Miraflores, llegó al escenario para imitar a Alex Turner. Sin formación musical profesional, se presentó como un fan que canta en casa y que, más que preparar al personaje, “lo tiene interiorizado”, frase que llamó la atención de Ricardo.
Tras su interpretación, Jely fue directa: “Falta energía, falta pelvis y potencia”, mientras que Ricardo coincidió en que lo suyo fue más un cover que una imitación. “Esto es lo que hace un fan cuando admira a un artista, pero no está al nivel que buscamos”, sentenció.
Aunque su pasión fue evidente, el jurado consideró que la propuesta aún no estaba lista y Aaron no pasó a la siguiente ronda. ¿Logrará pulir la técnica y volver más adelante? ¿Qué otras audiciones sorprenderán en los castings?
