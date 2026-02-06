Shakira fue la protagonista de este versus. Paola Villarroel y Susy subieron al escenario sabiendo que “solo una o tal vez ninguna pase a la siguiente etapa”, según advirtió Cachín.

Paola fue la primera en presentarse diciendo con firmeza: “Yo soy Shakira”, seguida por Susy, quien también defendió el personaje con una interpretación distinta. Finalmente, se anunció la decisión: Paola Villarroel avanzó a la siguiente etapa como Shakira, mientras Susy se despidió entre aplausos. ¿Estás de acuerdo con el resultado? ¿A quién hubieras elegido tú?

