Yo Soy recibió nuevamente a Marvin Torre, quien volvió al escenario como Chris Martin, líder de Coldplay, artista que sigue desde hace más de once años. Esta no fue su primera vez: ya había participado en 2020 y llegó hasta la selección previa a las galas, pero ahora regresó con más experiencia y una banda tributo que respalda su camino musical.

Caracterizado y con guitarra en mano, Marvin interpretó Yellow, conectando de inmediato con el jurado. Ricardo Morán fue claro en su devolución: “El timbre podría fluir un poco más”, aunque destacó el trabajo previo y le dio el sí. Por su parte, Jely reconoció que fue “una presentación correcta”, aunque le pidió ir más allá: “Falta que deslumbres”, señalando que el reto será sorprender en las siguientes rondas.

Aun así, el balance fue positivo y Marvin recibió el respaldo del jurado para continuar en competencia. ¿Logrará esta vez llegar a las galas? ¿Podrá convertir la corrección en un momento inolvidable?

