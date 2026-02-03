Oliver volvió al escenario de Yo Soy con una postura clara: primero cantar y después hablar. Músico de profesión, profesor de música y líder de una banda tributo, confesó que puso en pausa sus presentaciones para cuidar su voz antes de regresar al programa.

En el escenario, se presentó como Alex Turner, mostrando seguridad, dominio vocal y una ejecución sólida en la guitarra, elementos que rápidamente captaron la atención del jurado.

Los jueces resaltaron su confianza escénica, el buen manejo del instrumento y el parecido vocal, aunque le recomendaron trabajar más la postura corporal.

Aun así, coincidieron en que Oliver tiene un nivel alto y un plus diferencial frente a otros participantes. Con votos a favor, avanzó a la siguiente etapa. ¿Logrará imponerse entre los otros Alex Turner? ¿Será su guitarra el factor decisivo para quedarse en el programa?

