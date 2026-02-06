Ocho participantes subieron al escenario para defender a distintos personajes en una ronda grupal clave. Ariel Pucheta (Ráfaga), Jonathan Davis (Korn), Deyvis Orosco, Lionel García, Robert Plant, Willy García, Kalimba y El Gran Combo de Puerto Rico fueron evaluados en presentaciones breves.

Tras escucharlos, el jurado deliberó y anunció la decisión final. Jonathan Davis, David Orozco, Ernest García y Robert Plant no fueron invitados a continuar en la competencia. Los demás participantes avanzaron a la siguiente ronda, acercándose un paso más a la etapa decisiva del programa.

¿Estás de acuerdo con la elección del jurado? ¿Quién crees que debió seguir?

