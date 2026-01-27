Carlos Augusto Buitrón, quien esta vez apostó por Leonardo Favio, volvió al escenario de Yo Soy. El participante recordó que hace nueve años imitó a otros artistas y que, desde entonces, ha trabajado con distintos profesores para mejorar su técnica.

“He practicado con varios profesores”, contó antes de cantar. Sin embargo, tras la audición, el jurado fue claro. Jely señaló que “todavía falta trabajarlo más, el cambio de registro es torpe”, mientras que Ricardo apuntó a los detalles escénicos: “Si van a volver como Leonardo Favio, no vengan con la pañoleta”.

Aunque reconocieron momentos cercanos al timbre original, coincidieron en que la imitación aún no es homogénea. “Tienes instantes muy parecidos, pero luego te vas a tu propia voz”, remarcaron antes de darle el no definitivo.

¿Volverá Carlos con una versión renovada del personaje? ¿Seguirá insistiendo en Leonardo Favio más joven?

