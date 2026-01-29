Después de más de una década, Nathaly volvió al escenario par

a intentar nuevamente con, el personaje con el que participó hace 12 años en las primeras temporadas del programa y logró avanzar hasta la segunda ronda.

Antes de cantar, la participante contó que, aunque no se mantuvo activa con el personaje durante todo este tiempo, sí continuó ligada a la música y desarrolló una orquesta, manteniendo vivo su vínculo con el canto.

En su presentación, Nathaly mostró cierta cercanía estética y un aire similar al de la artista. Sin embargo, el jurado fue enfático en sus observaciones: la voz se percibió temblorosa, con desafinaciones, problemas de respiración y una falta de potencia, especialmente en los pasajes agudos donde Myriam Hernández suele destacar por su fuerza interpretativa.

Pese a que se reconocieron momentos en los que el timbre aparecía, la inestabilidad vocal y corporal terminó pesando más, por lo que Nathaly recibió votos en contra, quedando fuera del casting en su regreso al programa. ¿Crees que Nathaly debería intentar nuevamente con otro personaje o seguir trabajando su técnica antes de volver a Yo Soy?

